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    Ср., 15 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Дачный домик
    • New! Улыбочка Вчера в 23:54 «Ответить»
      Купили с мужем участок, хотим построить небольшой дачный домик для проживания в нем летом. Какую компанию посоветуете, чтобы быстро и качественно выполнила строительные работы?
      • New! Upiterok Вчера в 23:57 «Ответить»
        Выбирайте компанию, которая предоставляет услуги в сфере строительства длительное время. Также почитайте отзывы клиентов. Ну и промониторьте цены.
        • New! Forex Cегодня в 00:03 «Ответить»
          А вы уже определились с выбором основного строительного материала, который будет использоваться при возведении дома? Ведь каждая компания имеет свои направления и технологии. Поскольку у вас дачный домик для летнего проживания, посмотрите проекты домов из СИП панелей компании ThermoHouse https://[url]www.tmhs.ru/projects/[/URL]
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