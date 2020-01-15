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    Ср., 15 января 2020г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Помогите разобраться с картой
    • Binap Вчера в 23:26 «Ответить»
      Приветствую! Подскажите пожалуйста, прочитал про новую карту, которая позволяет сохранять основную карту в безопасности, а этой пользоваться только для оплаты в сети. Что это за карта и как она работает?
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