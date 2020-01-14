Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 14 января 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 245 посетителей
    Форум: Житейские советы
    Новая тема
    Тема: Утилизация холодильников в Москве.
    • New! mariMARA Cегодня в 11:32 «Ответить»
      Возникла проблема, куда деть старый неработающий холодильник. Просто выбросить невозможно, так как техника имеет большие габариты. Для того чтобы избавиться от него, нужно иметь транспорт. Актуален вопрос - где в Москве можно заказать услуги по вывозу на утилизацию старой бытовой техники.
      • New! bagirDEN Cегодня в 11:43 «Ответить»
        Недавно нужно было срочно купить новый холодильник, чтобы сразу вывезти старый, знакомые посоветовали обратиться сюда https://xn----7sbepbhgaceyij0fo8c8i.xn--80adxhks/ , ребята приехали точно в назначенное время, быстро все погрузили и вывезли. Устроили и цены, вполне приемлемые.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода