Возникла проблема, куда деть старый неработающий холодильник. Просто выбросить невозможно, так как техника имеет большие габариты. Для того чтобы избавиться от него, нужно иметь транспорт. Актуален вопрос - где в Москве можно заказать услуги по вывозу на утилизацию старой бытовой техники.
Недавно нужно было срочно купить новый холодильник, чтобы сразу вывезти старый, знакомые посоветовали обратиться сюда https://xn----7sbepbhgaceyij0fo8c8i.xn--80adxhks/ , ребята приехали точно в назначенное время, быстро все погрузили и вывезли. Устроили и цены, вполне приемлемые.