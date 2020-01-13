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    Пн., 13 января 2020г.
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    Тема: Квартирный переезд недорого.
    • Сегодня! krasALISA Cегодня в 16:31 «Ответить»
      Добрый день. Предстоит переезд (2-х комнатная квартира) , много вещей, мебель и бытовая техника. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Кто переезжал в Москве недорого и удачно, какие компании по перевозке выбрать?
      • Сегодня! damanTIM Cегодня в 16:49 «Ответить»
        Недавно тоже пришлось пережить такое событие, переезжали в новый дом. Из-за нехватки времени решили заказать переезд с грузчиками под ключ, по отзывам выбрали компанию 'Лидер переездов' https://liderpereezdov.ru/kvartirnyj-pereezd/ , приехали без опоздания, быстро и аккуратно упаковали и загрузили все вещи и мебель, доставили на новое место.Вообщем, мы остались довольны, сэкономили время и нервы.
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