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    Пн., 13 января 2020г.
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    Тема: Запчасти к холодильнику
    • Сегодня! vikivistos Cегодня в 16:19 «Ответить»
      Поломался мой холодильник Electolux. Пришел мастер. Говоит нужно купить и написал список. Подскажите пожалуйста координаты магазина запчастей к холодильнику Electolux.
      • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 18:55 «Ответить»
        Есть технические сайты, куда можно зайти, если оплатить. А почему вам мастер сам не подсказал , где можно взять эти материалы?
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