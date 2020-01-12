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    Вс., 12 января 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Поездка в Минск
    • Сегодня! Улыбочка Cегодня в 18:26 «Ответить»
      Хотим с мужем на неделю съездить в Минск. В каком районе лучше остановиться, чтобы посмотреть достопримечательности и где найти подходящее жилье?
      • Сегодня! Upiterok Cегодня в 18:58 «Ответить»
        Когда был в Минске, я останавливался в хостеле Флэтком, в пяти минутах от станции метро Пушкинская. Конечно общая кухня и ванная, но сам район не плохой и по цене приемлемо. А вы на какой бюджет рассчитываете?
        • Сегодня! Forex Cегодня в 19:28 «Ответить»
          Не думаю, что семейной паре будет удобно в хостеле. Что касается отелей, то найти бюджетный с хорошим обслуживанием, к сожалению, не всегда удается. Возможно вас устроит вариант однокомнатной квартиры возле метро Немига, где насыщенная городская жизнь и есть что посмотреть https://staybook.by/subway-nemiga/
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