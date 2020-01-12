Когда был в Минске, я останавливался в хостеле Флэтком, в пяти минутах от станции метро Пушкинская. Конечно общая кухня и ванная, но сам район не плохой и по цене приемлемо. А вы на какой бюджет рассчитываете?
Не думаю, что семейной паре будет удобно в хостеле. Что касается отелей, то найти бюджетный с хорошим обслуживанием, к сожалению, не всегда удается. Возможно вас устроит вариант однокомнатной квартиры возле метро Немига, где насыщенная городская жизнь и есть что посмотреть https://staybook.by/subway-nemiga/