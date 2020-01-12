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    Вс., 12 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Водогазоснабжение.
    • Сегодня! Zoro Cегодня в 15:37 «Ответить»
      Всем привет. Ребята, скажите, кто то имел опыт в прокладке водоснабжения и газоснабжения? Посоветуйте, что и как, на что лучше обращать внимание при выборе труб, и прочие нюансы? Мы строим дом за городом, по этому интересуюсь.
      • Сегодня! Hakan Cегодня в 15:42 «Ответить»
        Мои знакомые ставили себе полиэтиленовые трубы, и для газоснабжения и для воды. Хотя я немного скептически отношусь к полиэтиленовым трубам. Мне кажется со временем они начнут портится от кипятка. Хотя, может я и ошибаюсь.
        • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 15:54 «Ответить»
          Я тоже думаю, что для водогазоснабжения полиэтиленовые трубы не очень подойдут. И вообще, я где то читал, что их используют только для земной прокладки. Если бы я проводил дома воду и газ, я бы выбирал трубы водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262 75, типа такие https://bit.ly/2FHP0Th
          • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 16:04 «Ответить»
            А я предпочитаю газ вообще не проводить. Смысла от него нет. Щас такой газ делают бадяженный, что тепла от него мало, а денег уходит много. На эти деньги лучше дров и угля закупить на зиму, и будет счастье.
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