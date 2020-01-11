Качественно сделанный ремонт залог красоты и уюта в доме. Делая ремонт, мы выбирали качественные и экологически чистые строительные материалы. Это касалось, не только клея или краски, но и обоев, напольных покрытий и дверей. Вот тут мы заказали на сайте http://itlegenda.ru/ белорусские двери из массива, предварительно выбрав модель и цвет. Потом поехали в магазин и посмотрели на них вживую. После нам их привезли и установили. Сразу видно, что двери качественные, а не какой-то ширпотреб. С ними стало даже уютнее.