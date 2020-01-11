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    Сб., 11 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Белорусские двери из массива
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 15:50 «Ответить»
      Качественно сделанный ремонт залог красоты и уюта в доме. Делая ремонт, мы выбирали качественные и экологически чистые строительные материалы. Это касалось, не только клея или краски, но и обоев, напольных покрытий и дверей. Вот тут мы заказали на сайте http://itlegenda.ru/ белорусские двери из массива, предварительно выбрав модель и цвет. Потом поехали в магазин и посмотрели на них вживую. После нам их привезли и установили. Сразу видно, что двери качественные, а не какой-то ширпотреб. С ними стало даже уютнее.
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