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Сб., 11 января 2020г.
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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: Промывание миндалин
Форум:
Медицина и Здоровье
Новая тема
Тема:
Промывание миндалин
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Сегодня!
piperfigura
Cегодня в 15:15
«Ответить»
Скажите... Нашему ребенку прописали такую процедуру, как промывание миндалин. В какую клинику в Москве лучше всего обратиться и насколько в целом будет это все неприятно, кто может подсказать?
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