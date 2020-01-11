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    Сб., 11 января 2020г.
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    Тема: Любовь к музыке
    • Сегодня! princessa99 Cегодня в 05:32 «Ответить»
      Сколько себя помню, постоянно в поисках новой музыке. В детстве у меня был кассетный плеер с альбомом "Сектор газа", сейчас же, в модных наушниках играет разная музыка с https://pesni.mobi/. Там просто тонны разнообразных треков, актуальных новинок и топовых исполнителей. Я до сих пор радуюсь как младенец, что нашла этот сервис
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