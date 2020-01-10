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    Пт., 10 января 2020г.
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    Тема: Знакомства в интернете
    • Сегодня! Dima A Cегодня в 16:12 «Ответить»
      Как вы считаете знакомство в интернете может повлечь за собой серьезные отношения? Или это так, просто общение от скуки и ни во что большее оно перерасти не может?
      • Сегодня! Letyashaya Cегодня в 16:18 «Ответить»
        Не думаю, что в интернете можно завести серьезные отношения. Мне всегда казалось, что на сайтах знакомств сидят одни какие-тонеадекватные.
        • Сегодня! Ger Cегодня в 16:27 «Ответить»
          Конечно можно завести серьезные отношения познакомившись с кем-то в интернете. Ведь всегда потом можно встретиться с человеком в реальной жизни. Кстати, вот официальный сайт для знакомств с девушками КуМит https://coomeet.com/ru Вы можете зарегистрироваться на нем, и пообщаться с понравившейся девушкой. А вдруг и правда вас ждет где-то ваша судьба, а вы ее все никак не можете встретить.
          • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 16:32 «Ответить»
            Мой друг сейчас живет с девушкой, уже три года, с которой он познакомился на каком-то сайте знакомств. Она классная, он тоже, любят друг друга, отношения серьезные.
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