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    Пт., 10 января 2020г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Отмена судебной экспертизы
    • New! tymoshenko Cегодня в 08:56 «Ответить»
      Народ , подскажите можно ли отменить или назначить повторно судебную экспертизу если я не согласен с ее результатами?
      • New! grat Cегодня в 09:39 «Ответить»
        Привет. Я знаю точно , что такие прецеденты бывают. Один мой знакомый как-то решал такой вопрос и ему назначали повторную экспертизу. Мне думается что надо обратиться к хорошему адвокату и подавать запрос. Как то так.
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