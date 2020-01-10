Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 10 января 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 155 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Посоветуйте в Москве лазерную клинику?
    • karp Вчера в 19:49 «Ответить»
      Моя жена решила провести лазерную эпиляцию.Не опасна ли такая процедура? Подскажите клинику в Москве, которая делает лазерную эпиляцию?
    Вывести


    Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
    Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
    © Нижний Новгород – 2006-2020г.

    Форум Нижнего Новгорода