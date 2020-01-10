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Пт., 10 января 2020г.
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Тема: Посоветуйте в Москве лазерную клинику?
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Тема:
Посоветуйте в Москве лазерную клинику?
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karp
Вчера в 19:49
«Ответить»
Моя жена решила провести лазерную эпиляцию.Не опасна ли такая процедура? Подскажите клинику в Москве, которая делает лазерную эпиляцию?
Halila
Вчера в 21:53
«Ответить»
Может к косметологу лучше? Думаю к врачу
https://nsk.docdoc.ru/doctor/kosmetolog
лучше будет обратиться... Вверху там город просто свой выбирайте.
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Ни о чем и о важном
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Вчера в 15:17
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Валерий223
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Halila
Вчера в 22:02
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