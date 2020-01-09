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    Чт., 9 января 2020г.
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    Тема: Апостол
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      Мы https://apostol54.ru/ стремимся установить самые высокие стандарты оказания ритуальных услуг с точки зрения обслуживания клиентов нашего агентства. Мы поможем вам достойно пройти одно из самых трудных испытаний в вашей жизни с состраданием, уважением, открытостью и заботой.
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