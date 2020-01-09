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    Тема: Купить однокомнатную квартиру в Москве
    • Сегодня! Игорь Котлован Cегодня в 15:13 «Ответить»
      здравствуйте, хочу кпить сыну своему квартиру в Москве, он едет туда учиться и вот думаю купить, если вы знаете где можно её купить напишите.
      • New! Валерий223 Cегодня в 19:14 «Ответить»
        Мне кажется будет тяжело найти однокомнатную квартиру, потому что их все сразу покупают.
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