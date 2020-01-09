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Чт., 9 января 2020г.
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Тема: Купить однокомнатную квартиру в Москве
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Купить однокомнатную квартиру в Москве
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Сегодня!
Игорь Котлован
Cегодня в 15:13
«Ответить»
здравствуйте, хочу кпить сыну своему квартиру в Москве, он едет туда учиться и вот думаю купить, если вы знаете где можно её купить напишите.
New!
Валерий223
Cегодня в 19:14
«Ответить»
Мне кажется будет тяжело найти однокомнатную квартиру, потому что их все сразу покупают.
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karp
Cегодня в 19:49
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Cегодня в 19:49
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Валерий223
Cегодня в 15:15
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2
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Ни о чем и о важном
Игорь Котлован
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oleg2002209
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Boltik6
27.02.18 в 13:48
jeronimo87
Cегодня в 18:35
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