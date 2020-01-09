Вы видели новый ламинат на основе камня? Это принципиально новый вид ламината, сделанный из кальциевого камня, а не из бумажной пыли. Поэтому он не боится воды. Совсем. Его можно замочить на сутки и ничего с ним не станется. Конечно на дно бассейна такой ламинат никто не станет ложить, но в ванную и кухню он как раз подойдет. Вот тут планирую купить в Брянске https://bryansk.stone-floor.ru/ Spc ламинат на основе камня 33 класса истираемости. Он выглядит как натуральная деревянная доска и абсолютно безвредный.