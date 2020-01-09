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    Чт., 9 января 2020г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: вино
    • Сегодня! dysya Cегодня в 10:43 «Ответить»
      Ребят нашла очень интересный сайт https://decanter.ru/wine/semi-sweet на котором очень много бутылочек вина. Теперь мы с подружками когда собираемся можем вместе выбрать для себя вместе бутылочку хорошего и вкусного вина
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