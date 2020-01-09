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    Чт., 9 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Песок для стройки
    • New! Мартов Дима Cегодня в 08:13 «Ответить»
      Решила наша компания построить себе офисное здание, причём все материалы будем закупать сами. В частности сейчас ищем, где можно оптом купить строительный песок. Не знаете?
      • New! Георг Cегодня в 08:20 «Ответить»
        Да зачем Вам эта головная боль? Вы же наверняка не разбираетесь в вопросах строительства и в том, что для этого нужна. Наймите строительную компанию и они Вам построят офис от и до.
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