Возле нашего магазина в результате строящегося рядом нового здания образовалась буквально свалка, поэтому на данный момент очень актуален вопрос поиска компании в Самаре по уборке и вывозу мусора. Кто знает, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на проверенный сайт.
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