Недавно закончили строительство дачи в Подмосковье, сейчас занялись обустройство участка.Как в качестве украшения, так и для отдыха планируем установить деревянные садовые качели. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть варианты деревянных качелей, чтобы выбор большой и дизайн современный.
Для меня за городом оптимальны все постройки только из дерева, они гармонично вписывается в дачную тематику, также в наше время очень актуальна экологическая безопасность материалов. Самый большой ассортимент, на мой взгляд, можно посмотреть на этом сайте https://dachnye-reshenia.ru , заказывали у них беседку и качели. Качество на высшем уровне, все работы по монтажу и установке всегда без задержек.