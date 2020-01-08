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    Ср., 8 января 2020г.
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    Тема: Матовые натяжные потолки в Санкт-Петербурге
    • New! nadyakomanova Cегодня в 15:49 «Ответить»
      Посмотреть примеры выполненных потолков, а также заказать матовые потолки Вы можете на сайте https://evita-potolki.ru/matovye-natjazhnye-potolki/ Если вы не можете определиться с цветом и фактурой, то пригласите нашего специалиста на бесплатный замер и он даст вам исчерпывающие рекомендации для каждого помещения.


      г. Санкт-Петербург, Бульвар Новаторов 98
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