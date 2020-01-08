Вопрос из сферы наращивания ресниц! Девочки с опытом, почему у меня постоянно получаются склейки при работе? я уже перепробовала клей разных брендов.. но клиентки продают периодически жаловаться на повреждение собственных ресниц. Я отчаилась и ищу совета.. как исправить этот косяк?
Думаю, у вас большой расход клея за раз и вы не уделяете достаточно времени на отделение ресниц. Советую приобрести вам быстрый клей и клеить сразу на двух глазах, последовательно, по ресничке, так вы избежите склеек. Клей от Околашес очень хорош, попробуйте его.