В принципе, я полностью согласна с предыдущим комментатором. Считаю, что светлость помещения не особо зависит от цвета мебели. Но все же, если вы хотите все в светлых тонах, то кухню вам тоже надо будет брать светлую. Например, бежевую. А насчет того, что вы расширили саму площадь, то можете интерьер присмотреть здесь http://mebel-toros.ru/cvet/bezhevie-kuhni/ Мне кажется, там не плохой выбор и подойдет для любых размеров и вкусов.
Я сам работаю с деревом и знаю точно, что самостоятельно сделать шкафчикии полочки гораздо дешевле, чем покупать готовые. Даже если ту же кухню заказать кому-то, то это будет эксклюзив и на карман легче.