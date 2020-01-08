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    Ср., 8 января 2020г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Новая кухня
    • Гелана Вчера в 18:22 «Ответить»
      Сделали ремонт в доме свекрови. Существенно расширили кухню и теперь ищем новую мебель. Но есть проблемка, сама кухня не особо светлая. Хотелось бы ее осветлить за счет мебели. Подскажите что-то.
      • Февралий Вчера в 18:26 «Ответить»
        А как именно вы представляете себе вариант осветление помещения мебелью? Я не совсем этого понимаю. Может вам стоит просто покрасить стены светлыми тонами? Или же поставить дополнительное освещение?
        • Велика Вчера в 18:33 «Ответить»
          В принципе, я полностью согласна с предыдущим комментатором. Считаю, что светлость помещения не особо зависит от цвета мебели. Но все же, если вы хотите все в светлых тонах, то кухню вам тоже надо будет брать светлую. Например, бежевую. А насчет того, что вы расширили саму площадь, то можете интерьер присмотреть здесь http://mebel-toros.ru/cvet/bezhevie-kuhni/ Мне кажется, там не плохой выбор и подойдет для любых размеров и вкусов.
          • Zakir Вчера в 18:38 «Ответить»
            Я сам работаю с деревом и знаю точно, что самостоятельно сделать шкафчикии полочки гораздо дешевле, чем покупать готовые. Даже если ту же кухню заказать кому-то, то это будет эксклюзив и на карман легче.
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