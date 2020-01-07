У меня на даче ворота откатные, решил поставить на них автоматику, желательно универсальную, то есть легко поддерживающую разные воротные марки. У кого есть опыт в таком вопросе, подскажите, что следует учесть при установке и какие компании на этом рынке наиболее надежны.
У всех фирм есть свои плюсы, главное, подобрать оптимальный для вас вариант. Около года назад для меня тоже была актуальна такая тема, пересмотрел кучу сайтов в интернете, в итоге по совету знакомого обратился в UMVRATA http://umvrata.ru/catalog/group/avt-otk/ , реально помогли, дали рекомендации по выбору и установке. Ассортимент у них большой, цены вполне приемлемые.