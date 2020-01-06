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    Пн., 6 января 2020г.
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    Тема: Чем опасна эрозия?
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      Эрозия шейки матки – это заболевание, при котором на слизистой оболочке органа появляется дефект. Патология встречается в любом возрасте и может быть диагностирована даже у подростков и молодых нерожавших женщин. Но не все формы эрозии безопасны. Прочтите вот здесь https://shejka-matki.ru/zabolevaniya-she...ejki-matki.html чем опасна эрозия, причины появления и симптомы заболевания, какие методы диагностики и лечения бывают. Так как есть риск перерождения эрозии в рак, своевременно проходите осмотр у доктора.
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