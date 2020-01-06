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    Пн., 6 января 2020г.
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    Тема: Центр духовного развития
    • Сегодня! Иннокентий 34 Cегодня в 10:15 «Ответить»
      Ребят, помогите мне найти центр, который занимается духовным развитием, если вы знаете , что-то по этому поводу пишите.
      • Сегодня! oleg2002209 Cегодня в 13:40 «Ответить»
        Та честно не знаю даже что и посоветовать вам.
        • Сегодня! Игорь Котлован Cегодня в 18:50 «Ответить»
          Вот интересная статья про духовное развитие личности https://drevo-zhizni.info Прочитав ее вы сможете понять на каком этапе развития вы сейчас находитесь. От этого уже будете отталкиваться. Ведь развиваться можно каждый день, каждую минутку. Так как человек как губка, он впитывает в себя очень много знаний, духовных практик и так далее.
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