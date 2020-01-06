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    Пн., 6 января 2020г.
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    Тема: Котлы Viessmann
    • Сегодня! Алексейzx Cегодня в 10:11 «Ответить»
      Привет, нужно купить котел ,так как мой сломался полностью, его уже чинили три раза и без толку, вот хочу найти новый, но вот только не знаю где. если вы вдруг знаете пишите.
      • Сегодня! Игорь Котлован Cегодня в 13:44 «Ответить»
        Забейте в интернете и там найдете 100%, может что-то и найдете подходящее.
        • Сегодня! Иннокентий 34 Cегодня в 18:56 «Ответить»
          привет, могу вам помочь, так как сам покупал недавно котел вот здесь https://komtekk.ru здесь большой выбор котлов и присутствует который вам нужен, цены нормальные, качество отличное, могу сказать со смелостью, что если покупать то только здесь.
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