Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается продвижением сайта.Но вот к кому мне можно обратиться в этой ситуации, я не совсем понимаю. Поэтому остается надежда только на вас, и я надеюсь вы меня не разочаруете.
Если у вас опыта в продвижении нет, то в короткие сроки никак не получится - это надо совместить сео продвижение с продвижением контекстной рекламой. Попробуйте через сервисы наподобие https://statura.ru/ где все делают довольно таки качественно и быстро.