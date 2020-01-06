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    Пн., 6 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт окон и дверей в Белгороде
    • nadyakomanova Вчера в 18:37 «Ответить»
      Окна и двери должны конкретно соответствовать определенным требованиям, они должны выдерживать мороз, снег и дождь. Поэтому раз в год стоит осмотреть окна и двери. Наиболее подвержены загрязнениям и возможным повреждениям уплотнения на нижних краях и металлические фитинги в верхней части окна. Бывает что створку в окне или двери довольно трудно открыть или закрыть, это означает пришло время для регулировки. Если уплотнения имеют трещины или повреждены, их также нужно заменить.

      Белгородская служба сервиса по ремонту пластиковых и алюминиевых окон и дверей отремонтирует ваши окна и двери качественно, быстро и совершенно недорого. Наши специалисты выполнят ремонт окон, регулировку окон, замену оконных уплотнителей, замену петель и различных элементов оконной фурнитуры, замену стеклопакета и другие типичные и необычные дефекты, которые могут вызвать неисправности окна или дверей в вашем доме или квартире. Ремонт пластиковых окон в Белгороде, цены на услуги смотрите на сайте https://белгород.служба-сервиса.рф Позвоните нам по телефону который указан на сайте и узнайте точную стоимость и время ремонта.
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