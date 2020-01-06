Окна и двери должны конкретно соответствовать определенным требованиям, они должны выдерживать мороз, снег и дождь. Поэтому раз в год стоит осмотреть окна и двери. Наиболее подвержены загрязнениям и возможным повреждениям уплотнения на нижних краях и металлические фитинги в верхней части окна. Бывает что створку в окне или двери довольно трудно открыть или закрыть, это означает пришло время для регулировки. Если уплотнения имеют трещины или повреждены, их также нужно заменить.
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