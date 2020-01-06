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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Главные достопримечательности Токио
    • bella56 Вчера в 16:54 «Ответить»
      Привет друзья, уже через 2 недели мы с семьёй летим в Токио на каникулы, безумно переживаем и волнуемся, времени у нас не так уж и много, а достопримечательностей просто уйма, боюсь всё не успеть. Помогите пожалуйста, может кто-то уже бывал там и может посоветовать места, которые будут интересны для всех членов семьи. Заранее всем благодарна
      • Dertop222 Вчера в 16:56 «Ответить»
        Ооой.. я Вам безумно завидую, сама хотела бы стереть память и ещё раз отправится в это удивительное путешествие. Японская столица Токио - большое, энергичное и невероятное направление. В самом густонаселенном городе мира вы сможете совершать экскурсии по храмам, обедать в бесчисленных японских ресторанах и делать покупки в самых больших и необычных торговых центрах мира. Тоже летали туда всей семьёй и все остались довольны поездкой. Так много всего, что вы можете увидеть и изучить в Токио, планирование собственного маршрута заняло у нас немало времени. Нам удалось сделать это проще, придерживаясь этих главных туристических достопримечательностей в Токио - https://japan10.ru/20-glavnykh-dostoprimechatelnostey-tokio
        • bella56 Вчера в 16:58 «Ответить»
          Спасибо большое за быстрый ответ и за эту статью, удобно все рассказано и очень хорошо что фото прикреплены для наглядности
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