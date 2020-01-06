Ооой.. я Вам безумно завидую, сама хотела бы стереть память и ещё раз отправится в это удивительное путешествие. Японская столица Токио - большое, энергичное и невероятное направление. В самом густонаселенном городе мира вы сможете совершать экскурсии по храмам, обедать в бесчисленных японских ресторанах и делать покупки в самых больших и необычных торговых центрах мира. Тоже летали туда всей семьёй и все остались довольны поездкой. Так много всего, что вы можете увидеть и изучить в Токио, планирование собственного маршрута заняло у нас немало времени. Нам удалось сделать это проще, придерживаясь этих главных туристических достопримечательностей в Токио -