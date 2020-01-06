Добрый вечер, ещё 10 лет назад, в школьные годы, готовя доклад по географии о достопримечательностях Японии я просто влюбился в картинки на которых была изображена гора Фудзи. И вот спустя 10 лет, я твёрдо решил исполнить свою мечту и наконец посетить это удивительное место и для идеальной поездки хочу полностью изучить информацию, посоветуйте пожалуйста дельный источник.
Добрый вечер. Итак, вы хотите увидеть гору Фудзи, эту 3776-метровую икону Японии? Это вулкан, но давайте не будем особо об этом думать. В зависимости от того, что вы планируете делать там (восхождение на вершину или прогулка по окрестным озерам, купание в горячем источнике или шоппинг), ваш выбор транспорта будет отличаться. Вот https://japan10.ru/luchshe-gor-mozhet-byt-tolko-fudzi краткий обзор того, как вы можете добраться из Токио до горы Фудзи на поезде или автобусе, в сезон или вне сезона.