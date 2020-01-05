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    Вс., 5 января 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Тренинги
    • New! Владимир Ной Cегодня в 01:33 «Ответить»
      Какие тренинг для открытия бизнеса полезны? И какие нравятся Вам?
      • New! Елена Конт Cегодня в 01:35 «Ответить»
        Мне очень нравятся тренинги по саморазвитию и росту по моей сфере работы. Вот буквально недавно посещала тренинг по бизнесу и его структуре от Владимира Барцакина http://bartsakin.ru/ очень под хорошим впечатлением, осталась довольна полученной мной информацией и новыми знаниями и решениями в этом секторе общения с людьми.
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