Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста, кто в курсе, возможно ли продать грузовик в короткие сроки? Желательно в течении 2 недель. Дело в том что мне сейчас срочно нужны деньги, по этому я решил его продать. Сам грузовик в хорошем состоянии.
За две недели продать такую габаритную технику как грузовик очень сложно, но если захотеть, то можно. В о первых нужно выставить объявления на всевозможных сайтах купли продажи, типа Авито. Вот нашел еще интересный сайт, там обещают выкуп любой спецтехники чуть ли не за час, не знаю на сколько это правда, может кто сталкивался, отпишитесь, самому интересно https://auto-atv.ru/
А зачем вы его вообще продаете? Грузовик, это же такая вещь, всегда можно брать какие то заказы, и подрабатывать дальнобойщиком, либо сдавать в аренду. А если срочно нужны деньги, так кредит можно взять.