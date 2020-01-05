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    Вс., 5 января 2020г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Продаю свой грузовик.
    • Zoro Вчера в 22:37 «Ответить»
      Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста, кто в курсе, возможно ли продать грузовик в короткие сроки? Желательно в течении 2 недель. Дело в том что мне сейчас срочно нужны деньги, по этому я решил его продать. Сам грузовик в хорошем состоянии.
      • Hakan Вчера в 23:05 «Ответить»
        Ну за две недели думаю вы вряд ли найдете покупателя. Я машину свою продавал пол года, все время кого что то не устраивало, а грузовик тем более, сложней продать.
        • Valentinchch Вчера в 23:33 «Ответить»
          За две недели продать такую габаритную технику как грузовик очень сложно, но если захотеть, то можно. В о первых нужно выставить объявления на всевозможных сайтах купли продажи, типа Авито. Вот нашел еще интересный сайт, там обещают выкуп любой спецтехники чуть ли не за час, не знаю на сколько это правда, может кто сталкивался, отпишитесь, самому интересно https://auto-atv.ru/
          • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 00:16 «Ответить»
            А зачем вы его вообще продаете? Грузовик, это же такая вещь, всегда можно брать какие то заказы, и подрабатывать дальнобойщиком, либо сдавать в аренду. А если срочно нужны деньги, так кредит можно взять.
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