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New!
Rolf
Cегодня в 13:29
«Ответить»
Вот, подскажите, квартиру в Киеве лучше брать в новостройке или лучше взять вторичное жильё? Где условия лучше? Какие могут быть подводные камни? Как бы вы поступили? Где поискать варианты?
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