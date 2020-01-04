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    Сб., 4 января 2020г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Хочу купить квартиру
    • New! Rolf Cегодня в 13:29 «Ответить»
      Вот, подскажите, квартиру в Киеве лучше брать в новостройке или лучше взять вторичное жильё? Где условия лучше? Какие могут быть подводные камни? Как бы вы поступили? Где поискать варианты?
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