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    Сб., 4 января 2020г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: поделитесь контактами людей
    • Сегодня! alibabasterr Cегодня в 00:24 «Ответить»
      Добрый день! Пожалуйста, поделитесь контактами людей, которые могут помочь с одобрением заявки на гостендер, если нет средств на тендерный займ. Желательно, тех, с кем вы работали по 44-ФЗ.
      • Сегодня! bella56 Cегодня в 00:26 «Ответить»
        Здравствуйте! Вот хорошие консультанты про тендерный займ. Компания несколько раз помогала мне с тендерным кредитом, рекомендую. Рекомендую обратится к Олександру.
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