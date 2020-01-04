При выборе лестничных перил мы склонялись к той фирме, которая имеет наличие собственного специализированного производства, грамотный и сплочённый коллектив. В московской области перебрали несколько фирм изготовителей и остановили выбор на компании БЛЕСКМЕТ, которая имеет масштабное предприятие полного цикла по поставке комплектующих, секций, готовых перил и ограждений из стали и нержавейки. На их сайте https://bleskmet.ru/perila/ перила представлены горизонтальные, вертикальные, кованные или из стекла. Обширный ассортимент фурнитуры и комплектующих для перил и ограждений помог оформить нашу лестницу как мы и хотелии за разумную цену.