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    Сб., 4 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Красивые лестничные перила
    • Krisstinna Вчера в 22:20 «Ответить»
      При выборе лестничных перил мы склонялись к той фирме, которая имеет наличие собственного специализированного производства, грамотный и сплочённый коллектив. В московской области перебрали несколько фирм изготовителей и остановили выбор на компании БЛЕСКМЕТ, которая имеет масштабное предприятие полного цикла по поставке комплектующих, секций, готовых перил и ограждений из стали и нержавейки. На их сайте https://bleskmet.ru/perila/ перила представлены горизонтальные, вертикальные, кованные или из стекла. Обширный ассортимент фурнитуры и комплектующих для перил и ограждений помог оформить нашу лестницу как мы и хотелии за разумную цену.
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