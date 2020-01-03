Если живете в Санкт-Петербурге, то попробуйте сходить в стоматологию Стеллит https://[url]www.stellit-spb.com/detskay...ogiya[/URL] там есть очень хороший детский врач, который помогал и нашему ребенку неоднократно с зубными проблемами. Детским отделением заведует врач-стоматолог Яна Андреевна, если попадете к ней, то можете быть на сто процентов уверены в профессионализме и добросовестности подхода к лечению зубов вашего ребенка. Рекомендую не тянуть с обращением в клинику, так как это довольно серьезно.