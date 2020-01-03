Всем привет. В мае у нас с супругой будет юбилей со дня свадьбы, 15 лет) Хочу сделать сюрприз для любимой и отправиться в путешествие. Но не знаю что лучше выбрать: Россию или же зарубежные страны, как вы считаете?
У каждого свои предпочтения и возможности, поэтому что-то советовать я особо смысла не вижу, могу только свое мнение высказать на этот счет. Я бы выбрал для отдыха пансионат Нева в Крыму http://www.neva-alushta.com/ . Во-первых, я не люблю заграницу из-за языкового барьера, а во-вторых в пансионате и дешево, и в тоже время очень удобно.
На юбилей свадьбы хочется романтики и сказки, поэтому нужно выбирать те страны, где есть шикарные пляжи и потрясающее море. Например можете полететь на Бали, снять там виллу и яхту в аренду взять вот здесь http://blue-marlin-bali.com/ru/ . На яхте организуйте романтический ужин со свечами, шампанским и встретьте закат с женой, уверена, что она будет в восторге, да и вы тоже.