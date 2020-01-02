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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Cертификат ISO
    • New! hinna Cегодня в 18:04 «Ответить»
      Сейчас все больше компаний получают сертификат ИСО 9001, чтобы улучшить свою репутацию и производительность. Также сертификация повышает уровень доверия со стороны партнеров и клиентов. Я тоже решила приобрести такой сертификат для своей компании. Посмотрела на этом сайте https://alfaregister.ru/stati/sertifikat_iso_9001/ список документов, необходимых для оформления сертификата. Узнала подробней, что он дает. Как вы считаете, обязателен ли он для руководителей компаний?
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