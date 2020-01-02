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    Чт., 2 января 2020г.
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    Тема: Доставка цветов по России
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 12:59 «Ответить»
      Посоветуйте надежную доставку цветов по России.
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 13:06 «Ответить»
        Я и сама уже давно пользуюсь сервисами доставки цветов, так намного удобнее покупать цветы и гораздо дешевле. Лично мне нравится доставка цветов по России https://iris24.ru/dostavka-russia.html Цветы у них всегда свежие и очень красивые.
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