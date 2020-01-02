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    Чт., 2 января 2020г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Заржавели металлические листы .
    • Сегодня! sergem Cегодня в 05:12 «Ответить»
      У меня на даче лежат листы металла под гараж и они покрылись коррозией . Подскажите пожалуйста способ убрать быстро ржавчину с листов , что бы построить гараж , как проще сделать .
      • New! sveta134 Cегодня в 05:16 «Ответить»
        Мы с мужем убирали ржавчину шкуркой толстой и щеткой по металлу , но это долго и пыльно . Можно посмотреть еще на ютубе , там есть про это много видео , а потом покрасить надо , что бы не ржавело .
        • New! dima12 Cегодня в 05:27 «Ответить»
          Можно конечно шкуркой почистить листы, но это долго и будет грязно, тем более почистится не вся коррозия.Я убрал ржавчину с листов на много проще, то есть оцинковал все листы горячим цинкованием https://oooecm.ru/ в компании ЭЦМ. Этим способом убралась ржавчина с листов и на будущее защитил их от коррозии. Хороший способ и надежный.
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