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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Заикание
    • Evelyn Вчера в 16:21 «Ответить»
      Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как избавиться от заикания у ребенка. Ходили к частному логопеду, но ничего не помогло за год. Кто смог побороть этот недуг?
      • falling Вчера в 16:31 «Ответить»
        Не пробовали обратиться к невропатологу, может, это по его специальности. Есть еще специальные коррекционные центры, где занимаются с детками, исправляют речь.
        • Miroslavvva Вчера в 16:35 «Ответить»
          Это, наверное, не логопед должен исправлять, вам нужен хороший дефектолог, который сможет исправить речь, поставить правильно язык. Только не запускайте все.
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