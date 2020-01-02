Авторизация
Вы не ввели пароль или логин!
Логин:
Пароль:
Войти
|
Забыли пароль?
|
Закрыть
Нижний Новгород
Регистрация
Войти
Цитата дня:
Поиск
Курс валют
Погода
Лидеры
Я ищу:
Искать в:
ГИПОРТ
.РУ
|
Я
ндекс
|
Rambler
| Google
Идёт загрузка...
Чт., 2 января 2020г.
Конституция
|
Форумы
|
Cделать стартовой
|
Добавить в избранное
|
Новости
|
Афиша
|
Отзывы
|
Online-Заявки
|
Эксперты
|
Полезное
|
FAQ
Сейчас на портале
183 посетителя
ПОРТАЛЫ
Автомир
Банки, финансы
Бизнес услуги
Дисконт Клуб
Досуг
Госуслуги
Рестораны
Религия
Зоомир
Знакомства
Компьютеры, техника
Лига КВН ПлюC
Магазины
Мебель, интерьеры
Медицина
Милосердие
Мода и Красота
Мобильная Связь
Недвижимость
Образование
Online-Сервисы
Праздники
Провайдеры
СМИ и реклама
Страхование
Строительство
Спорт и Фитнес
Туризм и отдых
Юридический
Карта города
Редтрам - новости на форуме
Редтрам на форуме 1х3
BEGIN Otclick giport 240x400 (banner)
Обливки, форум, вертикальный блок 3шт.
Подменю:
Главная
/
Форумы
/
Форум: Детишки и их делишки
/
Тема: Заикание
Форум:
Детишки и их делишки
Новая тема
Тема:
Заикание
Выберите форум
- Нижний Новгород
- - АвтоФорум
- - Банковский форум
- - Бухгалтерский форум
- - ЗооМир
- - Компьютеры, смартфоны, гаджеты
- - Кулинарный форум
- - Маркетинг, Реклама, Дизайн
- - Милосердие и Благотворительность
- - Мебель, интерьеры, дом
- - Медицина и Здоровье
- - Мода, одежда, обувь
- - Музыкальный форум
- - Недвижимость
- - Наука, образование
- - Политика и Власть
- - Производство, промышленность
- - Работа, вакансии, фриланс
- - Религия
- - Спорт
- - Страхование
- - Строительство и ремонт
- - Технический прогресс, инновации
- - Философия, Психология, Эзотерика
- - Экономика, финансы, бизнес
- - Юридический форум
- - ДарМен - Встречи
- - ДарМен - дарить и менять
- - ДарМен - Нужды
- - Детишки и их делишки
- - Форум хорошего настроения
- - Женский форум
- - Мужской форум - мужские темы
- - Житейские советы
- - КВН
- - Ни о чем и о важном
- - Поздравления!
- - Форум по интересам
- - Форум сексуального общения
- - Туризм, путешествия
- - Клубы, тусовки
- - Развлечение и Отдых
- - Фотоальбомы: Дети портала
- - Фотоальбомы: Мой отпуск
- - Фотоальбомы: Мой отдых
- - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ
- - Фотоальбомы: Разное
- - Литературный форум
- - Творчество пользователей портала
- - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ
- - Спрос и Предложение
- - Торговая площадка
- - Администрация ГИПОРТ.РУ
- - Архив
- - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- - Статьи и Советы
- - Тсинкроссинг-Диски
- - Тсинкроссинг-Игры
- - Тсинкроссинг-Видеокассеты
- - Буккроссинг-Книги
Evelyn
Вчера в 16:21
«Ответить»
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как избавиться от заикания у ребенка. Ходили к частному логопеду, но ничего не помогло за год. Кто смог побороть этот недуг?
falling
Вчера в 16:31
«Ответить»
Не пробовали обратиться к невропатологу, может, это по его специальности. Есть еще специальные коррекционные центры, где занимаются с детками, исправляют речь.
Miroslavvva
Вчера в 16:35
«Ответить»
Это, наверное, не логопед должен исправлять, вам нужен хороший дефектолог, который сможет исправить речь, поставить правильно язык. Только не запускайте все.
Вывести
Вид форума:
древовидный (классический)
линейный (без отступов)
Последние темы на форуме
Последние темы форумов:
"ТОП-50"
"ТОП-100"
Обновить
Название темы
Сообщения
Форум
Автор темы и дата создания
Последнее сообщение
Заржавели металлические листы .
3
(2)
Житейские советы
sergem
Cегодня в 05:12
dima12
Cегодня в 05:27
Лечение алкоголизма
15
(1)
Житейские советы
Аноним
23.08.17 в 14:25
dima12
Cегодня в 05:20
засорилась канализация
11
(1)
Житейские советы
mala7
07.11.17 в 05:17
dima12
Cегодня в 05:18
Ландшафтный дизай
5
Житейские советы
Сардинка
15.09.16 в 22:26
dima12
Cегодня в 05:08
стучит
3
АвтоФорум
dimation96
30.12.19 в 21:33
Dagen
Cегодня в 01:36
Автокресла.
18
АвтоФорум
maksim
25.12.10 в 19:30
Dagen
Cегодня в 01:30
Люк под маскировку
7
Строительство и ремонт
Zinadin
20.03.18 в 00:15
ennik
Cегодня в 01:06
Идёт загрузка...
Конституция
|
Cделать стартовой
|
Добавить в избранное
|
Партнеры
|
Форумы
|
Рекламодателям
|
Написать админу
|
Контакты
|
Галерея славы
Юридическое сопровождение портала –
"Юридическое управление ГИПОРТ.РУ"
| Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
©
Нижний Новгород
– 2006-2020г.