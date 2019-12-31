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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Производство классической мебели в Литве
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 15:33 «Ответить»
      Производство классической мебели в Литве
      Производство классической мебели обязывает производить качественную и долговечную классическую мебель, которая функциональна и совместима с любым интерьером. Компания Vilgma GI UAB https://vilgma.lt/ занимается производством классической мебели в Вильнюсе с 1995 года. Если Вы проживаете в Литве создать комфорт и уют в доме возможно с помощью классической кухонной мебели, мебели для спальни, мебель для гостиной, мебели для детской комнаты, классической мебели для мастерских и классических шкафов и комодов. На сайте представлены фотогалереи готовой мебели, которая установлена в домах клиентов фирмы.
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