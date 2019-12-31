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    Вт., 31 декабря 2019г.
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    Форум: Форум по интересам
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    Тема: Принтер
    • New! falling Cегодня в 09:24 «Ответить»
      Я планирую в январе открывать свой магазин и нужно купить принтер, чтобы печатать этикетки у себя. А то не хочу где-то заказывать. Какой бренд посоветуете?
      • New! Evelyn Cегодня в 09:29 «Ответить»
        Это вам не простой принтер нужен, а специальный. Вам нужно купить принтер для этикеток https://bc-market.ru/printery-etiketok/ А какой бренд, мне кажется, что это не так важно. Главное, чтобы он выполнял нужные функции и чтобы цена вас устраивала. Думаю, что можно смотреть уже по своему бюджету, что подойдет.
        • New! Люсси Cегодня в 09:38 «Ответить»
          Да, лучше делать все у себя в магазине. А что за продукция у вас? Не поделитесь? Я вот думаю об открытии магазина, но пока не могу определиться, что продавать.
          • New! falling Cегодня в 09:47 «Ответить»
            Спасибо большое за ссылку. А вы сами таким принтером пользовались? Если да, то хотелось бы знать, как он работает. И есть ли гарантия?
            • New! Evelyn Cегодня в 09:52 «Ответить»
              Нет, сама не пользовалась. Но вы можете проконсультироваться с продавцами и все у них подробно спросить, есть ли гарантия и по функциональности узнать.
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