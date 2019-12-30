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    Пн., 30 декабря 2019г.
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    Тема: Понк-рок
    • Сегодня! svetlanka99 Cегодня в 01:55 «Ответить»
      У меня есть маленькая мечта, побывать на концерте парк-рок группы Порнофильмы, и кажется, он скоро исполнится. Учу их новые песни на https://crown-music.ru/, что бы с партера вместе с вокалом орать во все горло и сорвать голос. Жду, не дождусь, осталось пару месяцев до поездки. У вас есть мечта?
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