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    Пн., 30 декабря 2019г.
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    Тема: Бесплатный замер подвесных потолков
    • New! Krisstinna Cегодня в 00:49 «Ответить»
      В детской и спальне делали ремонт и решили заказать натяжной потолок. Выбрали по рекомендации компанию "Мир потолков". У них большой ассортимент и гарантия качества. Нам пришёлся по вкусу "Звёздное небо". Заказали звонок на сайте https://potolki-sankt-peterburg.ru/ и в тот же день приехал мастер на замер. Сделали хорошую скидку и гарантию дали 10 лет. Хочу отметить, что когда сделали потолок, то химический запах отсутствовал, ведь даже при покупке обычной клеёнки на стол, запах долго выветривается. Пока потолком довольны, претензий нет, все окей!
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