Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 30 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 152 посетителя
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Договор купли-продажи
    • Forex Вчера в 23:04 «Ответить»
      Собираюсь купить автомобиль с пробегом. Подскажите, что необходимо учитывать при составлении договора купли-продажи, чтобы избежать в дальнейшем проблем с регистрацией?
      • Lupinn Вчера в 23:09 «Ответить»
        Внимательно проверяйте все паспортные данные, которые обязательно должны указываться в договоре купли-продажи транспортного средства. И чтобы не было опечаток и исправлений.
        • Upiterok Вчера в 23:15 «Ответить»
          Полностью согласен с предыдущим автором. Но кроме своих данных, правильно должна быть заполнена информация о предмете договора, а именно об автомобиле. Чтобы избежать всяких неточностей, можно списать данные с ПТС. Более подробную информацию о заполнении договора купли-продажи автомобиля, можете прочесть здесь https://niavto.ru/avtodokumenty/dkp-avtomobilya/
          • Улыбочка Вчера в 23:19 «Ответить»
            Лучше обратиться к опытному юристу за помощью в составлении договора купли-продажи, тогда точно не за что будет переживать.
          Вывести


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода