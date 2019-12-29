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    Вс., 29 декабря 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где заказать в Питере натяжной потолок?
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 17:44 «Ответить»
      Обратились за натяжными потолками в интернет магазин ЭВИТА https://evita-potolki.ru/. Они делали нам натяжные потолки в старой квартире еще больше десяти лет назад. На сайте записались на бесплатный замер и консультацию, указав свой телефон. Перезвонили и договорились о времени на следующий день. Ребята помогли выбрать для установки качественные материалы, проконсультировали нас по всем вопросам. Все сделали быстро и качественно, за что отдельное спасибо. Работают не только по Санкт-Петербургу, но и в других городах Ленинградской области.
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