У нас бизнес связан с постоянной транспортировкой крупногабаритныx грузов большой массы, имеем довольно большой парк грузовых автомобилей. Сейчас остро встал вопрос поиска надежного сервиса по обслуживанию и ремонту, особенно интересуют хорошие специалисты по ремонту модуляторов. Посоветуйте, пожалуйста, проверенный грузовой автосервис в Нижнем Новгороде, чтобы сделали с гарантией качества.
Знаю о таких проблемах не понаслышке, долго не мог найти действительно хороших мастеров, по совету знакомого обратился в Топ-Трак-Сервис https://tts-nn.com/remont-elektronnyix-b...t-modulyatorov/ , теперь прохожу диагностику и по необходимости ремонт машин только у них, устраивает все и качество работ, и сроки выполнения.