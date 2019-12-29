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    Вс., 29 декабря 2019г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: На сколько сложен в деле монтаж газовых котлов? Это можно сделать самостоятельно не имея определённых навыков?
    • New! valerysikorsky Cегодня в 00:49 «Ответить»
      На сколько сложен в деле монтаж газовых котлов? Это можно сделать самостоятельно не имея определённых навыков?
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